BITONTO (BA) - Si svolgeranno domani alle 16 presso la Basilica dei Santi Medici a Bitonto le esequie dei quattro giovani bitontini tragicamente scomparsi la sera del 25 aprile sulla sp231 tra Bitonto e Modugno. Al momento i due feriti sono ancora ricoverati in ospedale in gravi condizioni.Sul caso la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di ignoti.