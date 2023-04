OSTUNI (BR) - Torna un grande appuntamento: stiamo parlando del "Il Salotto di Pagine di Vita". Una puntata speciale, tutta dedicata alle elezioni amministrative 2023 ad Ostuni, partirà alle ore 17 in diretta sulle pagine Facebook di "Salotto di Pagine di Vita" ( - Torna un grande appuntamento: stiamo parlando del "Il Salotto di Pagine di Vita". Una puntata speciale, tutta dedicata alle elezioni amministrative 2023 ad Ostuni, partirà alle ore 17 in diretta sulle pagine Facebook di "Salotto di Pagine di Vita" ( https://www.facebook.com/salottodipaginedivita ), "Giornale di Puglia" ( https://www.facebook.com/GiornalediPuglia ), "Associazione Ostuni è..." ( https://www.facebook.com/ostunie ) ed "Espressioni d'Arte" ( https://www.facebook.com/rivistaespressionidarte ).





A condurre il programma Giampiera Quartulli con il giornalista del "Giornale di Puglia" Daniele Martini. Questi gli ospiti della puntata: i candidati sindaco Angelo Pomes (per il centrosinistra) e Antonella Palmisano (per il centrodestra). Saranno presenti anche i candidati alla carica di consigliere comunale: Giuseppe Francioso, Giorgio Specchia e Caterina Andriola (per il centrodestra); Ivana Colizzi, Fabrizio Monopoli, Luigi Alfieri Maria Zullino (per il centrosinistra).

Per quel che riguarda, invece, il programma "Il Salotto di Pagine di Vita", viene trasmesso in diretta da un salotto, per l'appunto, ed ha come obiettivo quello di trovare le eccellenze che sfuggono al "sapere mainstream" ma che, in modo incisivo, contribuiscono alla crescita sociale, economica e culturale della città di Ostuni e non solo. Inoltre, il "Salotto di Pagine di Vita" istituisce il "Premio Pagine di Vita" che premia e celebra le personalità ostunesi che hanno contribuito e contribuiscono, in maniera silenziosa e costante, alla crescita della Città Bianca.

Il "Salotto di Pagine di Vita" sarà poi pubblicato, in differita, anche su Spotify e sul canale Youtube del Giornale di Puglia.





LINKS UTILI