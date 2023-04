ROMA - La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede di Conferenza Unificata, ha espresso avviso favorevole all’Intesa sul riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l’esercizio finanziario 2023.Con questo strumento si garantisce a tutte le bambine e i bambini fino ai sei anni, pari opportunità per sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento e superare, quindi, disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.Le risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome ammontano a 304.206.386,27 milioni di euro e potranno essere utilizzate per interventi strutturali su edifici pubblici che ospitano servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia. Si sostengono, inoltre, le spese di gestione e gli interventi di formazione continua per il personale educativo e docente e per la promozione dei coordinamenti pedagogici.

Regione/Provincia autonoma Risorse assegnate Abruzzo 4.752.558,86 Basilicata 2.245.854,91 Calabria 12.106.500,07 Campania 41.021.444,50 Emilia-Romagna 27.502.061,13 Friuli Venezia Giulia 6.534.628,58 Lazio 26.359.064,89 Liguria 5.556.439,88 Lombardia 48.086.175,48 Marche 5.913.400,26 Molise 1.216.246,32 Piemonte 16.342.410,11 Puglia 19.066.246,52 Sardegna 4.973.531,28 Sicilia 31.858.304,65 Toscana 18.625.684,80 Trento 3.992.980,11 Bolzano 3.367.043,72 Umbria 3.947.700,93 Valle d’Aosta 678.476,30 Veneto 20.059.632,97 Totale risorse assegnate 304.206.386,27