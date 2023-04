POLIGNANO A MARE (BA) - "Sull’ormai noto progetto della Serim su Costa Ripagnola apprendiamo che ora il Sindaco, dopo tante promesse ed altrettante retromarce, preso per mano dal Presidente Emiliano ha deciso di sedersi ad un tavolo per un confronto con l’impresa". Così in una nota la consigliera comunale Maria La Ghezza del Movimento 5 Stelle di Polignano."Quando ho suggerito io l’incontro tra le parti come unica soluzione possibile (mio post del 04.11.2022) - prosegue La Ghezza - sono stata insultata e derisa tacciata di ignavia dal sindaco e dai suoi fedeli assessori e consiglieri.Ora dopo aver sperperato 10.000,00 euro di soldi pubblici per avvocati, dopo aver promesso ricorsi al Tar, dopo aver fatto una campagna elettorale solo su Ripagnola ed essere stati sbugiardati pochi mesi dopo le elezioni, dopo tutto ed il contrario di tutto, vi sedete ad un tavolo organizzato da altri perché probabilmente voi non siete stati capaci di farlo.Perché non l’avete fatto quando lo suggerivo io mesi fa quando vi dicevo che il permesso era legittimo, quando vi dicevo che il ricorso al Tar era inutile?Abbiate il coraggio - tanto decantato in campagna elettorale - di chiedere scusa ed assumervi le responsabilità dei vostri pasticci ed incompetenze.Perché tutti i “coraggiosi” consiglieri della maggioranza non rimborsano il comune dei 10.000,00 sprecati? Sarebbe un primo passo per chiedere scusa", conclude La Ghezza.