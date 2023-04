Stellato: 'In Puglia Italia Viva è in campo per costruire spazio politico al centro'



"I nuovi assetti - prosegue il consigliere - si riverberano anche in Puglia, territorio in cui si registra un notevole fermento tra le componenti liberali, riformiste e popolari.

Tutte forze, queste, che provano a dialogare e a fare sintesi su valori, contenuti e programmi, per tentare di riunire la galassia centrista.

"In questo Italia viva, che proprio al centro ha già la sua naturale collocazione, alternativa ai populisti e ai sovranisti, gioca un ruolo primario nel processo costituente.

"Un percorso politico che non può che passare anche da un approccio culturale che richiami i valori fondativi dei citati movimenti di opinione. Bene ha fatto Beppe Fioroni, a riconoscere Matteo Renzi come interlocutore privilegiato per la costruzione del campo centrista e anche la sua iniziativa di San Giovanni Rotondo, che interroga circa il futuro dei cattolici democratici in politica, è da guardare con attenzione.

"Nei prossimi giorni, sul territorio nazionale ed anche in Puglia, Italia viva sarà impegnata nella campagna di tesseramento ed avvierà un serrato confronto con tutte le componenti civiche che si riconosce nei principi riformisti".



BARI - "Gli ultimi snodi politici nazionali, dall'elezione di Elly Schlein nel Pd, che ha spostato a sinistra l'asse dei dem e portato alla fuoriuscita di esponenti moderati come Fioroni, Marcucci e Borghi, insieme alla scomposizione del cosiddetto Terzo polo, spalancano uno spazio politico al centro, su cui Italia viva e Matteo Renzi sono al lavoro.Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale, di Italia viva.