MILANO - E' stato trovato questa mattina nella stazione centrale di Milano il 35enne di Trani Vincenzo Anastasia, di cui non si avevano notizie dal 1° aprile. Per fortuna versa in buone condizioni ma è stato comunque trasportato in ospedale per tutti i controlli vista la patologia di cui soffre. La famiglia lo ha subito raggiunto nel capoluogo meneghino.