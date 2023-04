LECCE - Sarà presentata mercoledì 5 aprile, alle ore 9.30, al Db d'Essai, in via dei Salesiani, la nuova campagna di comunicazione ambientale promossa dal Comune di Lecce in collaborazione con Monteco, che vedrà come protagonista il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Lecce.I giovani attori, guidati dalla regia di Ippolito Chiarello, che firma anche il soggetto, hanno dato vita al video “Un sacco brutto – La differenza falla tu” insieme all'attore Samuele Marcuccio e all'assessora all'Ambiente Angela Valli che apre e chiude la clip. Finalizzato alla sensibilizzazione sulla corretta raccolta differenziata, sarà proiettato per la prima volta al Db a una platea composta da scolaresche.All'incontro – moderato da Chiarello – interverrà, in apertura, il sindaco Carlo Salvemini e parteciperanno l'assessora all'Ambiente Angela Valli, l'assessora alla Pubblica Istruzione Fabiana Cicirillo e il consigliere delegato di Monteco Mario Montinaro. Il video sarà introdotto dai ragazzi e dalle ragazze del CCRR con la sindaca Fatima Baig.Anticipato da quattro brevi teaser pubblicate sui canali istituzionali del Comune, “Un sacco brutto” è incentrato sul concetto del riciclo legato alla corretta raccolta differenziata e alla nuova vita alla quale possono essere accompagnati i materiali riciclati: l'organico, la plastica, la carta, il vetro e i metalli. «Siamo partiti dall'idea – spiega Chiarello – di lavorare con i ragazzi con l'intento di formare quasi un piccolo esercito che dice ai più grandi quali sono i comportamenti giusti per differenziare e riciclare. Lo abbiamo fatto con una sorta di breve spettacolo in cui il protagonista è uno che non differenzia e usa i mastelli in modo improprio. I ragazzi, invece, gli mostrano quasi come se fosse una magia come trasformare i rifiuti in nuovi oggetti che possono servire nella quotidianità».«Lo scorso anno abbiamo dedicato la campagna di comunicazione ambientale – dichiara l'assessora Valli – al problema dell'abbandono di ingombranti coinvolgendo i Lesionati in uno video decisamente ironico. Quest'anno, invece, abbiamo chiesto e ottenuto, grazie all'Assessorato alla Pubblica Istruzione, la collaborazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che si sono trasformati per noi in attori e soprattutto in testimonial sulla corretta differenziata e sulle sue potenzialità a livello ambientale, sociale e culturale per migliorare la qualità della vita di tutti».«Il progetto del video, che ha visto il coinvolgimento entusiasta dei ragazzi e delle ragazze del nostro consiglio comunale junior, è stato anticipato – aggiunge l'assessora Cicirillo – dalla due visite che hanno potuto fare, grazie all'Assessorato all'Ambiente e a Monteco, ad altrettanti impianti di riciclo per avere contezza di cosa succede esattamente al rifiuto dopo che viene differenziato. I nostri ragazzi hanno una sensibilità ambientale molto spiccata e sono certa che sapranno essere di positiva ispirazione sia per le loro famiglie sia per i loro coetanei».Il video sarà da mercoledì pomeriggio disponibile sui canali istituzionali del Comune di Lecce.