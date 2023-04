LEUCA (LE) - Le Fiamme Gialle di Leuca hanno scoperto un giro di persone che affittava i proprio appartamenti in nero, ovvero senza dichiarare i redditi al fisco. I redditi non dichiarati, quindi sottratti a tassazione, relativi al periodo che va da gennaio in poi, ammontano a oltre 20mila euro. Numerosi i titolari degli immobili verbalizzati che affittavano le loro proprietà nei mesi estivi a scopo turistico.I controlli sono stati estesi dai semplici bilocali a vere e proprie ville di lusso affittate per svariate migliaia di euro a settimana. I controlli, che hanno interessato il tratto costiero ionico ricomprendendo le marine di Pescoluse, Torre Vado, S. Gregorio e Lido Marini, continueranno anche in altre località turistiche.