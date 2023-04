BRINDISI – Il mare come mezzo riabilitativo: è la "Sea Therapy 2”, un progetto in collaborazione con “Viacolvento Mirko Gallone, i comitati provinciali ACSI di Lecce e Brindisi, A.S.D. "L'Adelfia" e Coop L'Adelfia di Alessano (Lecce), associazioni affiliate all'ANPIS (Associazione Nazionale per l'inclusione Sociale).Obiettivo: diffondere una sana cultura dello sport, e della barca a vela in particolare, come opportunità per realizzare le proprie potenzialità, affrontare le difficoltà, socializzare, per incontrarsi e conoscere nuove realtà mettendo da parte ogni forma di pregiudizio.Il mare come ambiente unico e irripetibile e la possibilità, per i disabili, di viverlo - in barca a vela oggi a Brindisi - da protagonisti, costituisce un efficace mezzo di formazione, oltre che di potenziamento del proprio carattere.