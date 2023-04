via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 9’ i galletti passano in vantaggio con Antenucci su rigore ccncesso per un fallo di Foulon su Cheddira. Al 24’ il Benevento rimane in nove. Espulso Viviani per doppia ammonizione. Al 26’ i biancorossi raddoppiano con Folorunsho su punizione. Al 43’ Folorunsho va vicino al terzo gol. Il Bari è terzo con 53 punti, a -6 dal Genoa secondo a 59 punti. I liguri vincono 1-0 sulla Reggina al “Ferraris”.

- Nella trentunesima giornata di Serie B sesta vittoria interna del Bari. I biancorossi prevalgono 2-0 sul Benevento al “San Nicola”. Nel primo tempo al 6’ Acampora dei campani va vicino al gol. All’11’ Improta del Benevento sfiora la rete. Al 18’ Cheddira dei biancorossi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 39’ i campani restano in dieci. Espulso Acampora per doppia ammonizione. Al 45’ Cheddira del Bari non concretizza una buona occasione.