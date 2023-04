MONOPOLI - Tragedia sui binari nel Sud Barese dove è stato investito da un convoglio un uomo di circa 30 anni. La circolazione ferroviaria di Trenitalia è sospesa dalle 13.30 circa tra Monopoli e Fasano, tra le province di Bari e Brindisi, a causa dell’investimento.I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali - rende noto Trenitalia - possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Fasano e Monopoli.Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) è instradato sul percorso alternativo via Taranto, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 90 minuti.Sulla linea Bari-Lecce la circolazione ferroviaria di Trenitalia è tornata regolare tra Fasano e Monopoli, tra le province di Bari e Brindisi, dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto dopo l’investimento di un uomo attorno alle 13.30.Pesanti gli effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 180 minuti per quattro treni Alta Velocità, di 65 minuti per un treno Intercity e fino a 90 minuti per dieci treni Regionali. Cancellati sei treni Regionali e un treno Alta Velocità limitato nel percorso.