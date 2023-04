Serie B: la Reggina penalizzata di tre punti per non aver pagato l'Irpef e gli stipendi







La Reggina è scesa da 49 a 46 punti. La squadra allenata da Filippo Inzaghi è stata raggiunta dal Pisa al settimo posto in zona play off. La società calabrese farà ricorso alla Corte Federale per farsi annullare questa penalizzazione di punti in classifica. Questa sanzione è stata decisa nel pomeriggio di Lunedì 17 Aprile nell’udienza del TFN dopo il doppio deferimento dei calabresi in seguito alla segnalazione della Covisoc e alle indagini della Procura Federale.

- In Serie B la Reggina è stata penalizzata di 3 punti dal TFN, il Tribunale Federale Nazionale per non aver pagato le ritenute Irpef e gli stipendi ai tesserati entro il 16 Febbraio 2023.