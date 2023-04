Per regolamento l’arbitro avrebbe commesso un errore tecnico perché dopo aver toccato il pallone avrebbe dovuto interrompere il gioco nell’azione che ha portato al rigore decisivo per la vittoria del Bari a Pisa. I toscani per regolamento devono presentare il ricorso entro la mezzanotte di Mercoledì 26 Aprile.





Secondo la fonte Sky l’eventuale ricorso non sarà accolto e la partita non sarà ripetuta perché l’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como non ammetterà mai l’errore tecnico commesso. Il giudice sportivo dovrebbe decidere nei prossimi giorni o Martedì 2 Maggio.

In Serie B il giudice sportivo nel pomeriggio di Martedì 25 Aprile non ha omologato la vittoria del Bari 2-1 a Pisa della trentaquattresima giornata, dopo il preannuncio di reclamo presentato dalla società toscana. Il risultato è sub iudice perché riguarda una questione controversa sulla quale il giudice sportivo si riserva più tempo per prendere una decisione.