Il Taranto ha pareggiato 0-0 col Messina allo “Jacovone”è decimo con 46 punti e non è riuscito a qualificarsi. La Virtus Francavilla Fontana ha perso 2-1 con la Viterbese al “Rocchi” è tredicesima a 45 punti e non è riuscita a qualificarsi. Anche i laziali penultimi a 33 punti per la miglior differenza reti rispetto all’Andria sono retrocessi in Serie D.





La Viterbese non giocherà i play out perché ha 9 nove punti di distacco dal Monterosi quintultimo con 42 punti, per cui per regolamento se la quintultima ha più di punti di vantaggio sulla penultima uno dei due play out non si disputa. Si giocherà un solo play out tra il Messina e il Gelbison.

Si sono qualificate anche il Monopoli settimo con 54 punti che sfiderà nel primo turno il Latina e il Cerignola quinto a 60 punti che affronterà nel primo turno la Juve Stabia. I biancoverdi hanno prevalso 2-1 sul Gelbison al “Veneziani”. Il Cerignola ha pareggiato 2-2 con la Juve Stabia al “Menti”.