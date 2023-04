Serie C: Viterbese -Virtus Francavilla Fontana domenica 23 aprile alle 17,30 in diretta tv su Antenna Sud Extra (canale 92)





Il Cerignola dovrà imporsi sulla Juve Stabia al “Menti” per confermarsi quarto. Il Monopoli cercherà di prevalere sul Gelbison al “Veneziani” per rilanciarsi. Il Taranto non potrà concedere punti importanti al Messina allo “Jacovone” per rimanere al decimo posto. L’ Andria dovrà superare il Latina al “Francioni” per poter disputare i play out.

Nella trentottesima giornata del Girone C di Serie C Viterbese-Virtus Francavilla Fontana Domenica 23 Aprile sarà trasmessa in Diretta Tv alle 17,30 su Antenna Sud Extra, canale 92 digitale terrestre. I biancazzurri dovranno vincere al “Rocchi” per qualificarsi ai play off. Il Foggia cercherà un successo sulla Turris allo “Zaccheria” per puntare al quinto posto.