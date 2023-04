Serie A: il Lecce pareggia 1-1 con la Sampdoria al Via del Mare





Nel secondo tempo all’8’ Strefezza dei salentini con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 10’ Sabiri dei blucerchiati su punizione sfiora la rete. Al 30’ la Sampdoria pareggia con Jesè con un diagonale di destro su passaggio di Gabbiadini. Al 37’ annullata una rete a Di Francesco dei salentini per fuorigioco.





Settimo pareggio interno dei giallorossi pugliesi. Il Lecce è sedicesimo con 28 punti. La Sampdoria è ultima a 16 punti.

Nella trentesima giornata di Serie A il Lecce pareggia 1-1 con la Sampdoria al “Via del Mare”. Nel primo tempo al 1’ Umtiti dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 6’ Oudin dei giallorossi pugliesi va vicino al gol. Al 31’ il Lecce passa in vantaggio con Ceesay con un tocco al volo su cross di Strefezza. Al 34’ Hjulmand sfiora il raddoppio.