Nel secondo tempo al 2’ Di Francesco dei giallorossi pugliesi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 17’ il Lecce passa in vantaggio con Strefezza su rigore concesso per un fallo di Udogie su Gendrey dopo il controllo al Var. Al 24’ Ehizibue dei friulani va vicino al pareggio. Al 41’ Ceesay dei salentini sfiora il raddoppio.





Il Lecce è sedicesimo con 31 punti. Ottava sconfitta esterna dell’ Udinese. I friulani sono noni a 42 punti insieme alla Fiorentina al Torino e al Monza.

- Nella trentaduesima giornata di Serie A terza vittoria interna del Lecce. I salentini prevalgono 1-0 sull’ Udinese al “Via del Mare”. Nel primo tempo all’ 8’ Strefezza dei giallorossi pugliesi su punizione non inquadra la porta. Al 22’ Oudin del Lecce va vicino al gol. Al 26’ Ehizibue dei friulani sfiora la rete. Al 40’ Lovric dell’ Udinese non concretizza una buona occasione.