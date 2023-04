BARI - Nicola Magrone, ex magistrato e politico pugliese, è morto nel pomeriggio all'età di 82 anni. Magrone, entrato in magistratura nel 1971, è stato deputato per una legislatura (1994-1996) e sindaco di Modugno prima dal 2013 al 2014, e poi nuovamente dal 2015 al 2020.Pretore del lavoro a Monza, fu tra i magistrati definiti "pretori d'assalto" occupandosi anche di reati ambientali. È stato sostituto procuratore a Bari dove si è occupato di criminalità organizzata, poi presidente della Corte d'Assise di Potenza e dal 2003 al 2010 è stato capo della Procura di Larino in Molise dove si è occupato, tra l'altro, di indagini sulla morte di 27 bambini e di un insegnante nel crollo della scuola di San Giuliano di Puglia a causa del terremoto del 2002.Successivamente ha ricoperto l'incarico di sostituto onorario del procuratore generale presso la Corte di Cassazione.Nel 1994 viene eletto deputato per i movimenti di Italia Giusta secondo Costituzione e Alleanza Democratica tra le fila dei Progressisti.Dopo un primo mandato da sindaco nel 2012 durato poco più di un anno, è stato rieletto nel 2015 e ha portato a termine il suo mandato fino al 2020.