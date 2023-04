Nella ventinovesima giornata di Serie A il Napoli vince 2-1 sul Lecce al “Via del Mare”. Nel primo tempo al 4’ Umtiti dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 7’ Maleh del Lecce va vicino al gol. Al 18’ i campani passano in vantaggio con Di Lorenzo di testa su cross di Kim. Seconda rete in questo campionato per il difensore del Napoli. Al 33’ Lozano dei partenopei sfiora la rete.Nel secondo tempo al 7’ il Lecce pareggia con Di Francesco con una girata al volo di destro. Al 19’ il Napoli ritorna in vantaggio. Il portiere Falcone devia nella sua porta su un cross di Mario Rui. Al 27’ Umtiti dei salentini con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 39’ Elmas dei campani va vicino alla terza rete. Sesta sconfitta consecutiva del Lecce, Sesta sconfitta interna per i salentini. Tredicesimo successo esterno dei partenopei. Il Lecce è sedicesimo con 27 punti. Il Napoli è primo a 74 punti.