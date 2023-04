via Juventus fb

ROMA - I gol di Milinkovic-Savic e Zaccagni mettono al tappeto la Juventus. In una gara ricca di agonismo, ai bianconeri non è bastato il gol del momentaneo pareggio di Rabiot per tentare la vittoria. Ora i bianconeri dovranno essere bravi a concentrarsi sulla prossima partita, il quarto di Europa League con lo Sporting.