Nel secondo tempo al 17’ i toscani passano in vantaggio con Caputo su rigore concesso per un fallo di Hjulmand su Parisi. Al 22’ Bandinelli dell’Empoli va vicino al raddoppio. Al 30’ Di Francesco del Lecce sfiora il pareggio. Per i giallorossi pugliesi ottava sconfitta esterna. Per i toscani quinto successo interno. Il Lecce è sedicesimo con 27 punti. L’ Empoli è quattordicesimo a 31 punti.

Nella ventottesima giornata di Serie A l’Empoli vince 1-0 sul Lecce al “Castellani”. La partita inizia con un’ora di ritardo alle 19,30 invece che alle 18,30 per un principio d’incendio nello spogliatoio dei toscani. Nel primo tempo al 7’ Strefezza dei salentini va vicino al gol. Al 14’ Caputo dei toscani sfiora la rete. Al 25’ Marin dell’ Empoli su punizione non inquadra la porta. Al 39’ Blin del Lecce non concretizza una buona occasione.