Molti anche i volontari, oltre ai ragazzi, che hanno scelto di partecipare attivamente al dibattito, tra cui i sindaci dei comuni di Gallipoli, Melissano, Taviano, Racale e Casarano, il vicesindaco di Gallipoli Antonio Piteo, la portavoce del sindaco di Gallipoli Eleonora Tricarico, e i tanti ospiti – quali scrittori, giornalisti, direttori artistici, assessori, titolari di aziende, e le varie figure coinvolte nei programmi di assistenza sociale della Regione Puglia.





Ciliegina sulla torta è stata la presentazione, attraverso dimostrazioni e filmati, dei tanti progetti tenuti in piedi dai ragazzi: Cittadini Sempre, che si occupa di supportare agli anziani, Welcome to the City, concernente la sponsorizzazione del territorio, Cultural Farm e Food for Life del comune di Casarano, che fornisce pasti alle famiglie in difficoltà. In tutto i volontari sono stati 56 e hanno avuto luogo anche dei laboratori d’arte per esprimere la propria creatività.

I convegni, che hanno abbracciato svariate tematiche, hanno visto per la prima volta un connubio volto a indirizzare lo sguardo al futuro, tra le istituzioni e i tanti ragazzi che hanno scelto di sposare la causa del servizio civile. Entrando nel dettaglio i dibattiti hanno coinvolto i temi della devianza, del teatro, della scrittura e del giornalismo, dell’imprenditoria agricola, della cittadinanza attiva e del servizio civile universale.