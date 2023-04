LECCE - Il 22enne morto ieri pomeriggio sulla strada provinciale che collega il paese con Tricase Porto era Antonio Manno. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in sella alla sua Honda Cbr quando si è scontrato dopo aver sorpassato una Golf, guidata da un 26enne di origini pakistane residente anche lui a Tricase, con la sua famiglia dentro il veicolo. Il forte urto avrebbe fatto perdere il controllo della moto al 22enne, che è stato sbalzato dalla sella urtando prima un muretto e poi cadendo sull'asfalto.Inutili sono apparsi i tentativi di rianimazione del 118, il giovane è morto sul colpo. Per effettuare i rilievi la strada è stata chiusa al traffico. Manno era figlio di noti commercianti di Tricase e la notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in tutto il paese con tanti messaggi di cordoglio sui social.