(Barcelona Open BancSabadell)





In questo nuovo anno per Alcaraz finora 23 vittorie e solo due sconfitte. Per Tsitsipas terza sconfitta su tre finali giocate a Barcellona. Lo spagnolo vinse il torneo di Barcellona anche nel 2022. Il diciannovenne Alcaraz è il numero 2 al mondo nella Classifica ATP con 500 punti. Il greco è quinto.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince il torneo ATP 500 di Barcellona sulla terra rossa di tennis. Supera in finale in due set 6-3 6-4 in un’ora e 19 minuti il greco Stefanos Tsitsipas. Per lo spagnolo terzo titolo del 2023 dopo i successi nei tornei di Buenos Aires e Indian Wells. Nono titolo per Alcaraz nella sua carriera di tennista.