BARI - Sulla scia del successo degli scorsi anni, torna a Margherita di Savoia (BAT) la più grande manifestazione aquilonistica del Sud Italia. Dal 5 al 7 maggio 2023, sulla spiaggia e sul Lungomare adiacente alle Terme, andrà in scena il IX^ Festival internazionale degli aquiloni. Un evento in grado di attrarre ogni anno numerosi turisti e visitatori e di suscitare lo stupore di adulti e bambini. Nel cielo della Città, infatti, voleranno gigantesche e coloratissime opere d’arte prodotte dai gruppi aquilonistici provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa prevede anche laboratori per la costruzione degli aquiloni rivolti alle scuole primarie e finalizzati a sviluppare un'adeguata educazione ambientale nonché un percorso sulle eccellenze enogastronomiche del territorio.Tutti i dettagli del programma saranno presentati in conferenza stampa a Bari, nel Palazzo di Presidenza della Regione Puglia (Sala Di Jeso), mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 10:30.Interverranno:- Gianfranco Lopane, asssessore al Turismo della Regione Puglia - Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia e presidente della Provincia BAT; - Alfredo Sartini, presidente dell'Associazione TuttoFoggiaKiteclub e del Comitato degli aquilonisti partecipanti; - Antonio Capacchione, presidente nazionale dei balneari di Confcommercio e dell'ASBA, l’Associazione degli stabilimenti balneari di Margherita di Savoia organizzatrice dell'evento; - Marina Lalli, presidente nazionale di Federturismo.