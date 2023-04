Nella seconda semifinale il norvegese Casper Ruud vince 6-4 3-6 7-6 con il francese Quentin Halys e si qualifica per la finale. Il norvegese 24 anni è numero cinque al mondo. Il francese 26 anni è ottantesimo.

- Nella prima semifinale del torneo ATP 250 dell’ Estoril sulla terra rossa in Portogallo di tennis Marco Cecchinato eliminato 6-3 6-1 in 65 minuti dal serbo Miomir Kecmanovic. Per il trentenne tennista di Palermo prima semifinale nella sua carriera in questo torneo. Il serbo si qualifica per la finale. Cecchinato è numero 96 al mondo nella Classifica ATP. Kecmanovic 23 anni è quarantesimo.