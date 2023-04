Serie C: vincono Foggia, Cerignola, Taranto e Monopoli





L’Andria ha pareggiato 1-1 con la Juve Stabia al “Menti” ed è ultima a 30 punti insieme alla Viterbese. La Virtus Francavilla Fontana ha perso 2-4 con il Catanzaro alla “Nuova Arredo Arena”. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Antonio Calabro. I biancazzurri sono al nono posto con 46 punti in zona play off con il Potenza e la Juve Stabia.

Nella trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C il Foggia ha vinto 3-0 sul Giugliano allo “Zaccheria” ed è quarto con 58 punti. Il Cerignola ha prevalso 1-0 sul Crotone allo “Scida” ed è quinto a 56 punti insieme al Picerno. Il Taranto ha superato 3-0 il Pescara allo “Jacovone” ed è dodicesimo a 44 punti. Il Monopoli ha vinto 2-1 sul Potenza al “Viviani” ed è settimo con 51 punti.