Lorenzo Sonego eliminato 6-3 6-2 dal russo Daniil Medvedev. Il danese Holger Rune supera 6-2 6-4 l’austriaco Dominic Thiem. Il norvegese Casper Ruud si impone 7-5 7-6 con l’olandese Botic Van De Zandschulp. Il tedesco Alexander Zverev vince 6- 4 6-4 con lo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’americano Taylor Fritz prevale 7-6 6-2 con lo svizzero Stan Wawrinka. Il tedesco Jan Lennard Struff si impone 6-3 6-2 con l’australiano Alex De Minaur.

- Nel secondo turno del torneo ATP Master 1000 di Montecarlo di tennis Jannik Sinner vince con l’argentino Diego Schwartzman per il ritiro per l’infortunio alla spalla dell’argentino nel secondo set sul 3-1 per Sinner dopo che l’altoatesino si impone 6-0 nel primo set. Mattia Berrettini vince 5-7 7-6 6-4 con l’argentino Francisco Cerundolo. Lorenzo Musetti prevale 6-0 6-0 con Luca Nardi.