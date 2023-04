Tommaso Paradiso vola al numero uno nella classifica Earone con il nuovo singolo 'Viaggio intorno al sole'. Scritto da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi con la produzione di Matteo Cantaluppi, è un brano electro-pop dalle inconfondibili sonorità nostalgiche del cantautore: una dichiarazione d’amore totalizzante e inebriante, il racconto di una felicità incontenibile, che disorienta e fa svanire i pensieri.

Il videoclip, realizzato da YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), riunisce Tommaso ai musicisti che l’hanno affiancato durante il tour dello scorso anno, dentro un luminoso loft in cima a un grattacielo. Circondati da una vista mozzafiato sul nuovo skyline di Milano, e accarezzati dal tramonto in un insieme di luci dal sapore rétro, Tommaso e la sua band interpretano il nuovo brano in un’atmosfera tipica da sala prove.

E non mancherà molto, infatti, al momento in cui torneranno a provare per suonare dal vivo: il tour TOMMY 2023, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, porterà Tommaso nei palazzetti a novembre e dicembre.

Tommaso Paradiso è stato tra i primi artisti a riprendere a suonare dal vivo lo scorso anno. Durante la primavera del 2022 il suo Space Cowboy Tour ha portato l’omonimo disco nei teatri di tutta Italia. In estate è arrivato il travolgente Tommy Summer Tour, una festa che ha collezionato numerosi sold out al suono delle grandi hit di uno dei cantautori più amati della scena contemporanea italiana.

Tommy 2023 sarà l’occasione per ascoltare live, oltre al nuovo singolo, tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album Space Cowboy (disco d’oro).





CALENDARIO DATE:

Giovedì 16 novembre 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 19 novembre 2023 – Napoli @ PalaPartenope

Martedì 21 novembre 2023 – Bari @ PalaFlorio

Sabato 25 novembre 2023 – Padova @ Kioene Arena

Martedì 28 novembre 2023 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 2 dicembre 2023 – Catania @ PalaCatania

Mercoledì 6 dicembre 2023 – Torino @ Pala Alpitour





Biglietti disponibili su: vivoconcerti.com