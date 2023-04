PUTIGNANO (BA) - TEDxPutignano 2023. Torna l’evento culturale conosciuto in tutto il mondo e diffuso da oltre 30 anni con l’acronimo TED (Technology, Entertainment, Design). L’appuntamento per la 3^ edizione è sabato 27 maggio alle 18.00 al Teatro Comunale di Putignano. Undici saranno i prestigiosi ospiti protagonisti e protagoniste di dieci talk di grande interesse culturale e sociale.Il tema di quest’anno è Disordine. In principio fu il Caos soltanto. Inizia così il racconto delle origini di Esiodo. Il disordine, Caos appunto, si presenta come un’enorme voragine, un vuoto dove tutto è indefinito e infinito. Il Caos indica lo spazio vuoto dal quale tutto ha inizio. Prima non c’era niente e c’era tutto. Ordine e disordine. È impossibile definire concettualmente un termine senza l’altro, i due aspetti coesistono: esiste dell’ordine nel caos e del disordine nell’ordine. L’ordine può e deve coesistere con il disordine, essere a lui complementare.Oggi, tra scenari di guerra e cambiamenti climatici che hanno sconvolto la nostra esistenza, orientarsi tra ordine e disordine si sta rivelando sempre più difficile. In questa nuova edizione TEDxPutignano si lascia affascinare dalla forza generatrice del Disordine che ha in sé un principio di trasformazione. Come sempre sul palco si alterneranno speaker che coinvolgeranno il pubblico nel loro disordine ma per percorrere insieme i sentieri del futuro.Sognatori e sognatrici con passione e determinazione illustreranno alla platea temi di attualità in grado di suscitare curiosità e riflessioni.L’evento, che ha come partner principale l’Associazione Ubuntu non solo teatro aps, è organizzato da uno staff che si avvale anche dell’aiuto di appassionati volontari. L’obiettivo della manifestazione è quello di diffondere idee innovative e conoscenza riunendo il pubblico per condividere un’esperienza in pieno stile TED tra presentazioni dal vivo e video. Non a caso il motto del talk più famoso al mondo, marchio statunitense che identifica una serie di conferenze, è “ideas worth spreading” che tradotto vuol dire “idee che meritano di essere diffuse”. La ‘x’ invece identifica un evento TED organizzato in modo autonomo e indipendente.Gli interventi, che hanno un tempo massimo di 18 minuti, non sono semplici lezioni ma discorsi che tra storie ed esperienze personali sono capaci di trasmettere messaggi e insegnamenti attraverso idee che suscitano energia e talvolta propongono anche soluzioni.“Crediamo molto nel potere delle parole e delle idee da diffondere per stimolare il cambiamento – dichiara Alessandra Dalena, licensee e organizer TEDx Putignano. I nostri ospiti ci guideranno in questo ricco format internazionale che ormai è diventato un’occasione da non perdere per il nostro territorio tanto più che in Puglia si sono già svolti talk simili ma in città più grandi di Putignano. In sole tre edizioni poi siamo riusciti a creare una rete importante con i nostri partner che metteremo sempre più al servizio di un evento che ogni anno attira un pubblico più numeroso”.Ecco gli ospiti di questa nuova edizione diversi per provenienza professionale e area tematica di riferimento che saranno impegnati nella classica modalità TED talks: Anna Rizzo (antropologa culturale), Dalila Bagnuli (attivista bodypositive), Elena Cuoco (scienziata, impegnata nella ricerca sulle onde gravitazionali), Lucia Abbinante (esperta di politiche giovanili), Beatrice Zacco (consulente marketing), Maurizia Triggiani (pioniera nel mercato delle flash sales in Italia), Nadia Lambiase (design consultant e project manager specializzata in economia circolare), Nausicaa Dell’Orto (Capitano della Nazionale Italiana di tackle e flag football), Pierpaolo Salino (formatore e collaboratore di “Pagella Politica”, specializzato in linguaggio audiovisivo), Silvia Ranfagni (assistente di regia e sceneggiatrice), Tommaso Perrone (giornalista, esperto di questioni relative alla crisi climatica).L’evento è patrocinato dal Politecnico di Bari, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Tecnopolis PST e Comune di Putignano, ed è sostenuto dal Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017)-Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0.I suoi promoter e supporter sono BCC Putignano, Arrigoni Spa, La Biottega benefit, SMP / Finish Village, Happy Network. Technical partner: NaturaSì, Lavori dal Basso aps, Croquis. Partner: Consorzio I Make.I biglietti possono essere acquistati al seguente link: bit.ly/tedxputignano_2023_ticket: www.tedxputignano.it