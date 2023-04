Questo è quanto propone il COOL, un American Bar a “tutto tondo” nato sull’esperienza cittadina del “MOOD ENJOY DIFFERENT” di poggiofranco ed in collaborazione con un un gruppo di giovanissimi ed emergenti animatori della movida notturna della Terra di Bari



• BOMBETTERIA – BRACERIA IN RIVA AL MARE (CHIOSCO 5): NEW ENTRY,Piatti di carne super gustosi preparati del maestro macellaio Pietro Colella, premiato proprio qualche giorno fa come macellaio TOP QUALITY della città di Bari; una vera e propria Braceria sul mare.





• TERZO TEMPO Chiosco 6: NEW ENTRY locale presente da 6 anni nella scena barese si clona a Torre Quetta con le sue birre artigianali e la sua offerta di tapaseria gustosa e all’avanguardia



• RIVA BEACH CLUB (Chiosco 7): Riconfermato dagli scorsi anni colonna portante della movida barese e di quella di Torre Quetta, si riconferma presente anche per la stagione 2023 con i suoi fantastici cocktail e le sue selezioni musicali



• ENZO E CIRO (CHIOSCO 8): Riconfermato dallo scorso anno, altrettanto storica pizzeria dell’umbertino raddoppia! Per tutta l’estate presso Torre Quetta vi aspetta con le sue gustose pizze



Per l’evento inaugurale di Torre Quetta, a pasquetta programmata una festa tra la gente per i cittadini, che prevede piccoli trattenimenti diffusi con artisti itineranti: parata di mascotte, Marching Brass Band, dj set e live. Tra gli ospiti programmati:



THE BOJANGLES (live Bules Band sono una band composta da musicisti che vivono tra Bari, Roma e Dublino, ognuno con una personalità e uno stile unico. Claudio Mercante (voce e chitarra), Fabrizio Napoli voce e chitarra), Sergio Moleas (banjo e chitarra), Manuel Laperchia (basso), Fabio Buonamico (batteria e voce), Roberto Calabrese (armonica e percussioni) propongono un repertorio che spazia attraverso il blues, il rock'n'roll e il folk, con influenze che vanno da Bob Dylan ai Rolling Stone, creando un sound che è una perfetta sintesi delle diverse influenze dei cinque storici amici e componenti del gruppo.)



THE GOOD OLE BOYS (Con alle spalle 1° anni di attività The Good Ole Boys sono una realtà affermata del r’n’b italiano. Un live travolgente, 1 voce femminile e 3 maschili accompagnate da un ritmo incessante. Assistendo ad un loro concerto si ha la sensazione di ascoltare un vecchio vinile.... Perfetto per ballare... piacevole da ascoltare.... intrattenimento allo stato puro!!!), VITO SANTAMATO ( Dj, collezionista rilassato di vinili, ama proporre durante le sue selezioni un mix di soul, funk, rap, jazz, afro, latin, bossa, disco e reggae, in un viaggio di oltre 60 anni nella musica nera, in cui si mescolano versioni originali, nuove produzioni discografiche, rarità, bootleg e remix introvabili. Promotore della one night BUG (Black Urban Grooves) e del movimento ABC, Apulian Black Connection, fa parte della crew Black Vibrations ed è ideatore e conduttore della trasmissione radiofonica Mo’Town su RKO: tutti progetti accomunati dalla passione per la black music)



DJ VIOLET TEAR & GIOVA VJ (selezioni musicali anni ’80, ’90 and more vintage. DJ VIOLET TEAR dal 1995 con il nome di "Dj Violet Tear", è il primo ad introdurre in Puglia il "Ghotic Dance Party" (serate danzanti dedicate alle medesime sonorità) e gli "Special" (appuntamenti monografici dedicati ai singoli artisti) ed in particolare gli inossidabili "Depeche Mode Party", "The Cure Party" . GIOVA VJ Nel 2010 diventa Vj resident della Dejavu' family organizzazione barese di eventi a tema legati musicalmente agli anni 80 , 90 nel 2013 crea una Facebook Radio '' FIX IT RADIO '' dove Giova in collaborazione con altri dj posta musica , trailer di film , documentari legati alla musica e eventi mondani) Durante tutta la giornata, in diverse zone della struttura, ci saranno svariate dimostrazioni, sportive e culturali, grazie alla collaborazione delle associazione, che presenteranno le loro attività che faranno parte del palinsesto estivo. Tra le altre: NORDIC WALKING SUS, ASD PLACEBO, MOTUS PROJECT, ARTIDEA, IL VOLO DELLA RONDINE, PIZZICA.ME, I PIZZICAREDDI, SOCIETA’ DI DANZA CIRCOLO PUGLIESE, ASD APUGLIA TANGO, ADS SNUPY, SPACCABARI e molte altre.



In considerazione della instabilità delle condizioni meteo, e della volontà di rendere l’evento inaugurale una grande festa per tutta la cittadinanza, la direzione di Torre Quetta sta valutando la possibilità di mantenere invariata la data di apertura al 10 aprile, posticipando invece la sola festa inaugurale ad una prossima data, che possa garantire le condizioni metereologica ideali per poter godere a pieno della programmazione sopra indicata.



La direzione, pertanto, entro la giornata di Venerdì 07/04 comunicherà, attraverso lo stesso mezzo, la decisione definitiva.



Per la pasquetta sarà in ogni caso attivato anche il parcheggio esterno in caso di necessità.

: NEW ENTRY, Per una pausa pranzo fresca e leggera con Poke’ ed insalate in riva al mare ed un rilassante aperitivo al tramonto nel chiosco selezionato da Aperol come suo punto di riferimento nel villaggio Torre Quetta.