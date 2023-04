- Lo chef biscegliese Mario Musci sarà ospite, venerdì 7 aprile, della trasmissione Unomattina su Raiuno condotta da Massimiliano Ossini.Non nuovo a partecipazioni in programmi televisivi, Musci sarà protagonista della puntata in cui tema principale sarà la cucina del Venerdì Santo, quindi la preparazione del pesce. Lo chef Musci presenterà al pubblico della rete ammiraglia Rai la preparazione di tre ricette proprio a base di pesce.L’appuntamento è alle 8:55 su Raiuno.Musci, classe 1983, dal 2008 chef presso Gallo Restaurant a Trani, ha già preso parte in passato a trasmissioni come “Cose dell’altro Geo” su Raitre, sempre condotta da Ossini, e “Buono a sapersi” su Raiuno, presentata da Elisa Isoardi.Ha inoltre cucinato a New York in occasione della Settimana di Puglia e ha anche tenuto diversi corsi di cucina a livello nazionale e internazionale ed ha vinto il Chicco d’Oro nel 2011 per il miglior risotto. È reduce da un’esperienza vissuta in un tre stelle Michelin, a Brusaporto, nella provincia bergamasca, nel Ristorante Da Vittorio della Famiglia Cerea.«Vivere l’esperienza di cucinare di fronte alle telecamere e il pensiero che la tua cucina e la tua filosofia, in ambito culinario, arrivino nelle case di migliaia di persone è fortemente emozionante – spiega Musci – Sono entusiasta del fatto che la mia cucina riuscirà a entrare nelle case degli italiani e del resto del mondo. L’unico neo è che i profumi non possano arrivare oltre le telecamere. Per il resto non vedo l’ora di mettermi come sempre all’opera».