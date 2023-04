BARI - E' stato condannato a 6 anni di reclusione Antonio Cassano, il 20enne ai domiciliari dal 5 agosto per aver investito e ucciso sul lungomare di Santo Spirito Gaetano De Felice, 47 anni. Il dramma risale al 29 luglio 2022, quando l'uomo è stato investito mentre attraversava la strada con in braccio il figlio di 6 anni dopo essere uscito da un ristorante. Il papà ha fatto scudo al piccolo, che è rimasto solo ferito.Dalle indagini è emerso che il 20enne guidava senza patente, su una moto sprovvista di assicurazione e in stato di ebbrezza. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, anche la motocicletta viaggiava contromano. La richiesta di essere giudicato con rito abbreviato ha consentito al giovane di ottenere uno sconto di un terzo sulla pena. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile.