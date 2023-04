In seconda posizione un altro giovane trinitapolese, Orazio Antonio Ingianni, vincitore della categoria Mullet Fade. Sul podio in quest’ultima categoria si è piazzato al terzo posto anche il giovanissimo Fabio Pappagallo, alla sua prima esperienza in un campionato italiano. Un risultato mai raggiunto prima è stato quello di riuscire a vincere ogni singola gara.Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro del trainer esperto Gianluca Barbaro, che ha guidato i ragazzi con grande impegno e tenacia e riuscendo a raggiungere questo importantissimo risultato.





«Faccio i complimenti ai ragazzi,sono stati bravissimi in una competizione difficile dove sono riusciti a imporsi grazie ad un lavoro importante e di grande qualità -racconta Barbaro, già campione del Mondo nelle stesse categorie-. Sono stati bravi a mantenere la calma durante le gare e a meritare tutti i successi conquistati».

- Trinitapoli protagonista nel campionato italiano Uaami (Unione Artistica Acconciatori Misti Italiani) avvenuto in Sicilia, tre giovani barber casalini conquistano Catania. Due giornate strepitose di una competizione nazionale tenutasi fine settimana scorsa, hanno visto la partecipazione di oltre 253 parrucchieri provenienti da tutto il territorio nazionale. Un ottimo traguardo è quello raggiunto da Nicola Vitobello, che è riuscito a piazzarsi primo nella categoria Classic Fade e nella categoria Razor Fade.