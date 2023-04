In dettaglio analizziamo i vari elementi che i dati forniscono (le nascite, i decessi, la popolazione scolastica e gli stranieri accasati sul territorio).



LE NASCITE



In netto calo anche le nascite nel 2012 (151) nati, 2013(153),2014 (132) solo nel 2016 un piccolo incremento (145) e successivamente in picchiata 2021 (103).



I DECESSI



I decessi invece sono in costante aumento inizio dato 2012 (124) decessi;2016 (133) anno 2020 (139) per arrivare al 2021 (147) morti.



POPOLAZIONE PER ETA’ SCOLASTICA



Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione di Trinitapoli per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT. Partiamo dai 4 anni (maschi 69 – femmine 55 totale 124); 5 anni (maschi 73-femmine 72 totale 145);8 anni (maschi 82-femmine 75 totale 157);11 anni (maschi 68 – femmine 93 totale 161) ;12 anni (maschi 75-femmine 90 totale 165);14 anni (maschi 76-femmine 75 totale 151);15 anni (maschi 100 – femmine 84 totale 184);17 anni (maschi 91 – femmine 76 totale 167);18 anni (maschi 87 -femmine 93 totale 180).



AUMENTO DEGLI STRANIERI



A Trinitapoli secondo l’ultimo censimento Istat: cala la popolazione casalina ma aumentano gli stanieri. Al primo gennaio 2022 gli stranieri nel territorio casalino sono 439, rappresentano il 3,1% della popolazione residente. La Comunità straniera più numerosa è quella della Romania ben 59,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio del piccolo centro ofantino, seguita dal Marocco 8%, Ucraina 5,9%, Polonia 5,5% e Bulgaria 5%. La crescita degli stranieri non è riuscita però a compensare il decremento della popolazione complessiva.

- Calano i residenti nel Comune di Trinitapoli, suggestivo è l’andamento demografico della popolazione casalina nell’ultimo decennio dal 2012 al 31 dicembre 2021. Le statistiche sono aggiornate su dati ISTAT. Si passa dai 14.402 abitanti nel 2012 ai 13.970 a fine anno del 2021 (ultimo dato).Solo nel 2015 si è toccata la soglia massima dei 14.733, dopo sempre giù in picchiata per arrivare ai 14.001 ab. nel 2020 e sotto i 14.000 ab.nel 2021. Nello stesso tempo di conseguenze sono diminuite le famiglie trinitapolesi, i dati Istat ci descrivono una graduale diminuzione familiare dalle 5247 nuclei del 2012 ai 5188 nel 2019, ultimo dato del censimento perché gli anni 2020 e 2021 sono attualmente in corso di validazione.