Uccise ricercatrice foggiana a sprangate, senegalese catturato in Senegal

FOGGIA - Il senegalese 43enne Djiby Ba è stato arrestato con l'accusa di essere l'assassino di Valentina Tarallo, la ricercatrice di 29 anni di Orta Nova uccisa a colpi di spranga la sera dell'11 aprile 2016 a Ginevra. La giovane pugliese, residente in Piemonte, era andata a lavorare in Svizzera dopo la laurea in Biotecnologie.Qui ha conosciuto il senegalese di 43 anni, con il quale ha avuto anche una breve relazione. E' stata un'impronta digitale ad incastrarlo, ma l'uomo è riuscito a cambiare identità diverse volte negli ultimi 7 anni, prima di essere catturato alla periferia di Dakar, la capitale del Senegal.