“Sicuramente da una serie di analogie fra gli anni ‘20 del Novecento e quelli del 2000. Allora si subiva la spagnola e noi siamo alle prese col Covid, la crisi imperversava e anche oggi la situazione non è facile. La donna lottava per affermare la propria indipendenza e ancora oggi noi donne combattiamo per lo stesso motivo. Insomma i corsi e i ricorsi della storia sono proprio veri! E poi, volendo raccontare una storia di passione e malavita come questa, gli anni ‘20 del 1900 in una Manhattan assediata dai gangster è il luogo ideale.”“Jenny è una donna decisa e pratica come me, ma sa abbandonarsi all’amore senza paracadute, si butta nella passione con libertà e preferisce l’istinto alla ‘ragione’. Credo che anche in questo ci somigliamo; siamo entrambe piene di contraddizioni!”“Bella domanda. Forse il canto? In questo spettacolo canto alcune canzoni che amo molto, due su tutte: ‘Parigi’ di Paolo Conte e ‘Certe notti’ di Ligabue. Naturalmente è un canto teatrale, non sono una cantante. C’è molta recitazione. È un’interpretazione molto personale di canzoni per me fortemente evocative.”“Felicissima. Questo spettacolo è nato come una scommessa contro il buio del post Covid e ci sta dando enormi soddisfazioni, prima tra tutte vedere la gente entusiasta che ride e si commuove con la nostra storia. E alla fine canta con noi sulle note dei bus che facciamo ogni sera. Una gioia vera.”