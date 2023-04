(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)





In futuro, secondo le nuove regole, le cartoline di leva non dovranno più essere consegnate di persona, ma potranno essere inviate elettronicamente, e i coscritti registrati online non potranno più lasciare la Russia fino a quando non si presenteranno prima di reclutare le commissioni.



Chi non si presenterà al commissariato militare entro 20 giorni dalla convocazione dovrà fare i conti anche con drastiche restrizioni nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, agli obiettori di coscienza non sarà più consentito guidare l'auto o acquistare immobili.



"L'opzione ideale sarebbe annunciare la fine" della guerra e "radicarsi saldamente" nei territori occupati: così il capo di Wagner, Prigozhin. Intanto sale a 8 il bilancio delle vittime del bombardamento russo di Sloviansk.

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha redatto gli emendamenti che modificano - rendendoli più vincolanti per i coscritti - le norme sul reclutamento: il decreto è entrato in vigore con effetto immediato.