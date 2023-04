Nell’andata i salentini vinsero 2-0 al “Ferraris”. Nell’ultimo precedente in Serie A a Lecce l’1 Luglio 2020 i blucerchiati vinsero 2-1. Nel primo tempo al 40’ i liguri passarono in vantaggio con Ramirez. Nel secondo tempo al 5’ il Lecce pareggiò con Mancosu e al 30’ Ramirez realizzò la rete decisiva per il successo della Sampdoria.

I giallorossi pugliesi dovranno vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. Nel Lecce esterni Hjulmand e Blin. Regista Strefezza. In attacco Colombo e Di Francesco. Nella Sampdoria sulle fasce Augello e Leris. Trequartista Cuisance. In avanti Gabbiadini e Djuricic. Arbitrerà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia in provincia di Latina.