- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è volato a Kiev per incontrare il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Il segretario generale ha invitato il leader ucraino alla prossima riunione che l'organizzazione euro-atlantica terrà il prossimo luglio in Lituania. Dal canto suo Zelensky ha chiesto che vengano accelerate le procedure per l'ingresso dell'Ucraina nella Nato.