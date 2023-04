VICENZA - Sparatoria in strada nel vicentino, dove un cittadino marocchino è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con i carabinieri dopo che aveva sparato a un vigile, ferendolo con una pistola che pare avesse appena rubato a un militare. Il fatto è avvenuto a Fara Vicentino. I militari sono intervenuti dopo la notizia che un uomo stava gridando 'Allah akbar' in mezzo alla strada.Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo aveva appena iniziato a urlare lungo la strada, allarmando i passanti che chiedevano l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno provato a far ragionare l'esagitato, senza riuscirci.Agenti e carabinieri hanno tentato di immobilizzare l'uomo che, nella colluttazione, è riuscito a rubare la pistola di servizio a un militare per poi usarla per sparare. A quel punto i militari hanno risposto al fuoco, uccidendolo.