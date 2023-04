KIEV - La battaglia per Bakhmut, secondo la compagnia mercenaria Wagner, si è ufficialmente conclusa ieri sera con la bandiera russa issata sul municipio, lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina ha riconosciuto oggi, nel suo bollettino di guerra quotidiano, che le forze russe stanno "cercando di assumere il pieno controllo" di Bakhmut, in riferimento nelle note ufficiali da Kiev alla possibilità di una completa conquista da parte della Russia di questa città ucraina orientale. "In direzione di Bakhmut, il nemico continua ad attaccare Bakhmut, cercando di prendere il pieno controllo" della municipalità, si legge nella nota dello Stato Maggiore, pubblicata poco dopo le 6 sul suo account Facebook."Tecnicamente controlliamo la città", mentre il "nemico è rimasto nei quartieri occidentali", ha detto il capo dei Wagner, precisando di voler dedicare la vittoria al blogger ultranazionalista Vladlen Tatarsky, ucciso poche ore in precedenza in un attacco a San Pietroburgo. I servizi di sicurezza russi hanno arrestato Darya Trepova, la donna accusata di aver compiuto l'attentato di ieri in un caffè di San Pietroburgo dove è stato ucciso il giornalista Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky. Lo riportano i media russi.