La gara si svolgerà il 17 maggio presso L'Elisir Resort la Madonnina, dove un’eccellente giuria, presieduta da Renato Morisco, Gastronomo e culinary technologist, premierà i primi tre classificati.





Le iscrizioni si chiuderanno il 10 maggio. Tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento saranno inviate via mail: cifprovincialebari@libero.it

BARI - Ecco una nuova sfida: “Chiamateli Chef”, una gara tra cuochi casalinghi organizzata dal CIF Provinciale Bari in collaborazione con Le mani di Proserpina. Un premio in onore di Giovanni Lacoppola, indimenticabile provveditore agli Studi e nel tempo libero “Chef per passione”.