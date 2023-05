FOGGIA - Momenti di paura a Foggia dove una 14enne di Carpino, mentre camminava per strada, è stata rapita da un cittadino straniero e costretta a bere un liquido non ancora identificato. Protagonista una giovane del foggiano, i carabinieri hanno subito avviato le indagini per cercare di identificare il responsabile e ricostruire quanto realmente accaduto.La ragazza è ora ricoverata in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.