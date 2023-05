BARI - Il 5 e 6 maggio arriva a Bari la masterclass in Content Design promossa da Be Digit, il primo ecosistema Digital-Business, per accrescere il valore di imprese e professionisti.Dal design emozionale all'ottimizzazione della creatività con Canva, fino all'importanza di strategie di comunicazione integrata: la masterclass aggiornata sui trend del momento.Il mercato della pubblicità online e offline è in continuo mutamento e rinnovamento: da una parte permette l’innovazione nella comunicazione di professionisti e imprese, dall’altra richiede di individuare costantemente nuovi approcci strategici alla propria Marketing Strategy sia lato editoriale, sia visual. Definire una strategia contenutistica diventa sempre più complesso in un mondo in cui la nostra soglia dell’attenzione è di soli 8 secondi, per questo è fondamentale restare al passo coi tempi e imparare a distinguersi.La masterclass è rivolta a content creator, social media manager, imprenditori, Marketing & Communication Manager e giornalisti, professionisti interessati a migliorare la comunicazione visiva del brand o del personal branding. Tra i docenti Mauro Bubbico: uno dei più grandi grafici del panorama nazionale e dal 2017 è membro AGI (Alliance Graphique Internationale), l’associazione internazionale che rappresenta i migliori grafici e designer di 32 paesi. I suoi manifesti sono ormai diventati pezzi da collezione.Durante il I modulo parleremo di Design Emozionale, si esploreranno i livelli di emozione nel design, imparando lo “studio esplorativo” per un design che sia espressione di sentimenti e relazioni e mostri come guidare l’intelligenza artificiale.Durante il II modulo insieme alla Canva Coach Rosangela Aloisio si scoprirà Canva, lo strumento più veloce, intuitivo ed efficace per creare grafiche e presentazioni in completa autonomia. Durante la masterclass si mostreranno tecniche per emozionare il mondo con delle creatività originali, anche se non si è un grafico professionista, ottimizzando al massimo il tuo tempo.Durante il III Modulo insieme all’Art Director Mario Brambilla saranno analizzate le tecniche per creare contenuti visivi armonici visivamente, facendo attenzione alle giuste geometrie dello spazio. Solo 20 posti disponibili.348 670 0289.BE DIGIT, Via Giovanni Amendola, II piano, 172C, 70126 Bari BA