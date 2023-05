Foggia, tangenti al Comune: ex dirigente ed ex consigliere comunale trasferiti in carcere





I ricorsi dei due imputati sono stati ritenuti inammissibili dalla Cassazione che ha confermato le sentenze comminate dalla Corte d'Appello di Bari relative ad alcuni episodi di estorsione e tentata estorsione nei confronti di alcuni costruttori foggiani. Un imprenditore è stato assolto perché il fatto non sussiste.

FOGGIA - Un ex consigliere comunale di Foggia di 53 anni e un ex dirigente ai lavori pubblici di 61 anni, in carica nel 2014, sono stati arrestati e condannati in via definitiva rispettivamente a quattro anni e otto mesi e cinque anni di reclusione per concussione, tentata concussione e induzione indebita a dare o promettere denaro, in concorso.