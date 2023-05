LOCOROTONDO (BA) - Si sta svolgendo in questi giorni l'evento-concorso nazionale “Bacco & Minerva 2023” presso l' IISS "Basile Caramia - F. Gigante" di Locorotondo e Alberobello. Un confronto tra i vini prodotti dagli Istituti Tecnici e Professionali per l'agricoltura e per la seconda volta anche tra gli oli prodotti dagli Istituti Agrari.