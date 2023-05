MASSAFRA - Entra nel vivo, in questi giorni, nel Teatro Comunale “Nicola Resta” di Massafra, la Residenza Artistica della compagnia Theatre's Shadows di Altamura, tra le realtà vincitrici del bando per Residenze indetto dal Teatro delle Forche per l'annualità 2023 del progetto “Futuro Prossimo Venturo” Residenze per Artisti nei territori (cofinanziato dalla Regione Puglia in accordo col Ministero della Cultura attraverso l’IntesaStato/Regioni).Al centro dell’attraversamento artistico e del loro lavoro, in programma sino a fine mese, il progetto “L’Inconciliabile”, spettacolo in fase di produzione, che coinvolge: Francesco Tirelli, regista e attore; Fabrizio Caponio, attore; Manuel Santagata, attore e doppiatore; Nicola Segreto, light designer; Giovanni Pagliara, sound designer; Antonella Voicu, scenografa.“L’Inconciliabile – spiegano gli artisti - nasce dall’idea che siamo composti e viviamo all’interno di contrasti. Siamo irripetibili in ogni singolo momento, siamo violenti e siamo una carezza. Siamo delle scelte inconciliabili che ci conducono alla fine”.Il percorso in Residenza prevede momenti aperti al pubblico, con ingresso libero e gratuito, nel Teatro Comunale di Massafra.Sabato 27 maggio 2023, dalle ore 17.30 alle ore 20, gli artisti incontreranno gli allievi attori del laboratorio di teatro “Légami sul palco”, ai quali offriranno un incontro di orientamento e un’attività laboratoriale interattiva basata sui temi dell’allestimento, che approfondirà in particolare il sentimento “Inconciliabile” che turba i personaggi e le nostre vite. L’iniziativa è aperta anche ai giovani under 25 che volessero partecipare.Martedì 30 maggio, invece, la compagnia Theatre's Shadows donerà alla comunità territoriale il frutto del lavoro di questi giorni di Residenza, una presentazione e restituzione pubblica del lavoro svolto in questi giorni, con inizio alle ore 20 e successivo momento di dialogo con gli spettori su quanto “messo in scena”.Per maggiori informazioni: www.teatrodelleforche.com // 3246103258.