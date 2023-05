BISCEGLIE - All’imprenditore biscegliese, titolare della Vision Management, è stata assegnata l’Alta onorificenza per il bilancio e la solidità finanziaria nel segmento “comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento” nel corso dell’evento organizzato giovedì 25 maggio a Gallipoli e dedicato all’industria turistica pugliese.Spicca il nome dell’imprenditore biscegliese Maurizio Di Pinto, titolare della Vision Management (agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi, field marketing, comunicazione e promozione), tra i premiati nel corso dell’evento “Industria Felix” dedicato all’industria turistica pugliese. Organizzato dall’omonimo trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento a Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli e associazione culturale Industria Felix, l’appuntamento si è svolto giovedì 25 maggio a Gallipoli al Grand Hotel Costa Brada.Di Pinto ha ricevuto l’attestato di “Alta onorificenza per il bilancio e la solidità finanziaria” nel segmento relativo a comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento. Il riconoscimento è stato assegnato alle imprese pugliesi con le migliori performance gestionali, esaminate da un algoritmo di Cerved Group. Premiate nel medesimo settore altre 15 realtà pugliesi (la Vision Management è stata l’unica della BAT ad essere insignita, assieme ad un’altra di Trani). Complessivamente sono state premiate 112 società di capitali, distribuite anche nei comparti agroalimentare (34), moda (13), ristorazione (10), turismo (25) e vitivinicoltura (14).«Si tratta di un riconoscimento tanto inaspettato quanto emozionante, stabilito da un algoritmo Cerved che ha esaminato circa 700mila imprese del territorio italiano – sottolinea Di Pinto -. Dopo alcune esperienze di studio e professionali a Roma e a Milano, ho cominciato questa avventura da solo nel 2015 da un sottoscala di quaranta metri quadri qui a Bisceglie arredato grazie ai fondi di un bando regionale. Se in appena sei anni, per giunta con una pandemia di mezzo, ho raggiunto tale risultato, lo devo a tutti i miei collaboratori e ai clienti che hanno riposto fiducia nella Vision Management».