BARI - “Il sindaco Decaro annuncia urbi et orbi (soprattutto agli orbi) l’inaugurazione di un nuovo giardino cittadino in zona Mazzini, spacciandolo per parco. A parte questo errore di valutazione, non è però difficile pronosticare che dopo il taglio del nastro, a favore naturalmente di telecamere, seguiranno in meno di un anno, come è accaduto per alcuni spazi verdi poco distanti, l’abbandono, il degrado e la solita terra di conquista per vandali e spacciatori. Tutto questo mentre Bari è sommersa dai rifiuti, con le denunce di tanti cittadini che cadono nel vuoto, le strade invocano asfalto, i marciapiedi sono dissestati e rappresentano un sicuro reddito per ortopedici e laboratori di radiologia. Per non parlare delle pinete che, invase dalle zanzare, attendono interventi di disinfestazione e di tanti altri capitoli di una manifesta incapacità amministrativa. Insomma, la realtà è ben diversa da come la racconta Decaro, sindaco per fortuna a fine corsa. Il centrodestra, come il risultato di Brindisi ha dimostrato, è pronto a governare una grande città come Bari, che merita un ruolo di primo piano in Italia e in Europa. Con i fatti e non con l’apparenza”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo.